Ексфутболіст збірної Німеччини і амбасадор Євро-2024 відвідав Україну

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Арне Фрідріх відвідав нашу країну з нагоди проведення фінальної частини чемпіонату континенту в Німеччині та участі в ній збірної України. Метою візиту стала не лише промоція самого чемпіонату, але й підтримка українських гравців та вболівальників", - пише УАФ.

У межах візиту Фрідріх зустрівся з генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком та керівництвом і молодими футболістами академії "Локомотив".

Арне Фрідріх також відвідав базу футбольної збірної України з ампутаціями кінцівок, яка братиме участь у Євро-2024 у Франції. Німець долучився до тренування з гравцями.