Ексфутболіст збірної Німеччини і амбасадор Євро-2024 відвідав Україну
У середу, 29 травня, амбасадор Євро-2024 та колишній захисник збірної Німеччини Арне Фрідріх відвідав Україну
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Арне Фрідріх відвідав нашу країну з нагоди проведення фінальної частини чемпіонату континенту в Німеччині та участі в ній збірної України. Метою візиту стала не лише промоція самого чемпіонату, але й підтримка українських гравців та вболівальників", - пише УАФ.
У межах візиту Фрідріх зустрівся з генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком та керівництвом і молодими футболістами академії "Локомотив".
Арне Фрідріх також відвідав базу футбольної збірної України з ампутаціями кінцівок, яка братиме участь у Євро-2024 у Франції. Німець долучився до тренування з гравцями.
- Амбасадор і доєднався до проводів футболістів збірної України, які вирушили на підготовку до Євро-2024.
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