Футболісти збірної України вирушили на Євро-2024 до Німеччини

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Частина гравців збірної України на потязі вирушили з Києва до польського Перемишля. Завтра, 30 травня, на футболістів чекає літак до німецького Нюрнберга, де й розпочнеться тренувальний збір до Євро-2024.

На фото, які показала УАФ, можна помітити Георгія Судакова, Володимира Бражка, Олександра Тимчика, Валерія Бондаря, Олександра Сватка, Олександра Зубкова, Юхима Коноплю, Миколу Матвієнка, а також Олександра Зінченка, який напередодні приїхав з Лондона у Київ.

Склад збірної України на Євро-2024

Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня. Зараз відомий попередній вибір Сергія Реброва:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — "Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд", Англія).

Збірна України розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. Наступного дня наша команда вилетить до Варшави, де 7 червня зіграє з Польщею. 11 червня у Кишиневі українці зустрінуться з Молдовою. Наступного дня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 — Вісбадена.

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.