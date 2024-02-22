Ексфутболіста "Барселони" та збірної Бразилії засудили на 4,5 роки за зґвалтування

Про це повідомляє Marca.

У січні 2023 року заяву до поліції на Алвеса написала жінка, яка звинуватила його у сексуальному насиллі в одному з нічних клубів Барселони. Суд в Іспанії відправив бразильця під варту без права внесення застави.

Прокуратура Барселони просила для ексфутболіста 9 років ув'язнення. Дані Алвес відкинув звинувачення та заявив, що статевий акт стався за взаємною згодою. Проте суд виніс йому вирок у 4,5 роки ув'язнення. Також бразилець має заплатити жінці 150 тис. євро.

Хто такий Дані Алвес

40-річний Дані Алвес у 2008 - 2016 та 2021 - 2022 роках виступав за "Барселону". Також грав за іспанську "Севілью", італійський "Ювентус", французький ПСЖ та бразильський "Сан-Паулу". Останнім клубом Алвеса був мексиканський "Пумас", який розірвав з ним контракт через звинувачення у зґвалтуванні у січні 2023 року.

Алвес зіграв за збірну Бразилії 126 матчів та забив 8 голів. Загалом за кар'єру він виграв 43 титулів та поступається за їхньою кількість лише аргентинцю Ліонелю Мессі, в якого 44 трофеї.