Ексфутболіста "Барселони" та збірної Бразилії засудили на 4,5 роки за зґвалтування
Колишнього футболіста іспанської "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвеса засудили до чотирьох з половиною років у справі про зґвалтування
Про це повідомляє Marca.
У січні 2023 року заяву до поліції на Алвеса написала жінка, яка звинуватила його у сексуальному насиллі в одному з нічних клубів Барселони. Суд в Іспанії відправив бразильця під варту без права внесення застави.
Прокуратура Барселони просила для ексфутболіста 9 років ув'язнення. Дані Алвес відкинув звинувачення та заявив, що статевий акт стався за взаємною згодою. Проте суд виніс йому вирок у 4,5 роки ув'язнення. Також бразилець має заплатити жінці 150 тис. євро.
Хто такий Дані Алвес
40-річний Дані Алвес у 2008 - 2016 та 2021 - 2022 роках виступав за "Барселону". Також грав за іспанську "Севілью", італійський "Ювентус", французький ПСЖ та бразильський "Сан-Паулу". Останнім клубом Алвеса був мексиканський "Пумас", який розірвав з ним контракт через звинувачення у зґвалтуванні у січні 2023 року.
Алвес зіграв за збірну Бразилії 126 матчів та забив 8 голів. Загалом за кар'єру він виграв 43 титулів та поступається за їхньою кількість лише аргентинцю Ліонелю Мессі, в якого 44 трофеї.
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