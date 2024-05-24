Екстренер "Шахтаря" очолить італійський топ-клуб, - ЗМІ
Головний тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека близький до того, щоб очолити італійський "Мілан"
Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, Паулу Фонсека вже дав згоду на підписання контракту із "Міланом". Італійський клуб запропонував контракт на 3 роки із зарплатою 3 млн євро за сезон.
Зараз португалець очолює французький "Лілль", його контракт спливає наприкінці сезону. Команда посіла 4 місце у цьому сезоні Ліги 1.
Мілан вже гарантовано займе друге місце в Серії А.
- Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Португальський тренер по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Після цього два сезони тренував "Рому".
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