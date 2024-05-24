Екстренер "Шахтаря" очолить італійський топ-клуб, - ЗМІ

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Паулу Фонсека вже дав згоду на підписання контракту із "Міланом". Італійський клуб запропонував контракт на 3 роки із зарплатою 3 млн євро за сезон.

Зараз португалець очолює французький "Лілль", його контракт спливає наприкінці сезону. Команда посіла 4 місце у цьому сезоні Ліги 1.

Мілан вже гарантовано займе друге місце в Серії А.