Євро-2024: результати усіх матчів 19 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Завдяки результату матчу Шотландія - Швейцарія, Німеччина, яка після 2-х турів має 6 балів, гарантувала собі перше місце в групі A та стала першим учасником плей-офф Євро-2024.

Швейцарія з 4 балами йде у таблиці групи A другою, Шотландія - третя - 1 очко, а Угорщина йде без набраних пунктів.

Євро-2024

2-й тур

19 червня

Група A

Німеччина – Угорщина 2:0

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67

Шотландія – Швейцарія 1:1

Голи: Мактоміней, 13 - Шакірі, 26

Група B

Хорватія – Албанія 2:2

Голи: Крамарич, 74, Г'язула, 76 (авт.) - Лачі, 11, Г'язула, 90+5

Фото: Getty Images

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.