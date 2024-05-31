Євро-2024: стало відомо, хто коментуватиме матчі ЧЄ з футболу

Про це повідомляє "Трибуна".

Матчі чемпіонату Європи з футболу, які транслюватиме Megogo, коментуватимуть Вадим Скічко, Роберто Моралес, Вадим Шевякін, Віталій Кравченко, Володимир Кобельков, Сергій Лук’яненко, Олександр Новак, Віталій Волочай, Віталій Похвала, Володимир Звєров, Владислав Шалота, Віталій Звєров, Роман Бебех, Павло Посохов, Гліб Скрипченко та Єгор Старков.

Ведучими студій стануть Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков, Сергій Пейчев та Артем Панченко. Також будуть запрошені експерти, чиї імена поки не розголошують.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.