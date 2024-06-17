Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця в групі збірної України після 1-го туру
Після 1-го туру Євро-2024 лідерство в групі E захопили Румунія та Словаччина, а Бельгія та Україна опинилися у нижній частині турнірної таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 17 травня, у 1-му турі чемпіонату Європи з футболу в групі E Україна програла Румунії 0:3, а Словаччина сенсаційно здолала Бельгію - 1:0.
Румунія набрала 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолила турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.
Словаки у 2-му турі 21 червня зіграють з українцями, а бельгійці зустрічатимуться з румунами.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 триватиме до 14 липня.
Фото: uefa.com
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