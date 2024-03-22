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OPINION

Футбол. Трихвилинний порятунок Зениці

Євген Пастухов
22 березня, 2024 п'ятниця
17:30
Футбол Євген Пастухов

Збірна України з футболу продовжує свій шлях до Чемпіонату Європи 2024. У півфіналі плей-оф кваліфікації команда Сергія Реброва здолала опір Боснії і Герцеговини. Українські футболісти обіграли суперника на його полі, ризикуючи програти до останніх хвилин протистояння

Матч аж ніяк не складався для "синьо-жовтих" просто. Господарям стадіону “Биліно Полє” вдалося наситити зони, позбавивши нашу збірну одного з її головних козирів – швидкості. Перевага у володінні м’ячем не давала українським футболістам реальної ігрової переваги.    

Власне, післяматчеві коментарі головних тренерів, Сергія Реброва та Саво Милошевича, ідеально відтворюють картину майже усього поєдинку, доповнюючи один одного.

"Боснія і Герцеговина змінила структуру, грала з трьома центральними захисниками. З цим тренером вони ніколи так не грали. Були готовими до цього, але, як на мене, до забитого голу Боснія і Герцеговина захищалася досить добре. Було важко знайти вільну зону, коридори для вбігання. Складно було зламати цю стіну", - прокоментував гру Сергій Ребров під час післяматчової пресконференції.

Тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Милошевич реагував так: "Думаю, ми повністю нейтралізували серйозну команду до 80−85 хвилини гри. У цьому відрізку матчу Україна залишалася практично без жодного удару".

В атаці ж Боснія грала доволі просто, покладаючись в основному на вертикальні передачі та хист Едіна Джеко. І така тактика мала успіх левову частину матчу, але…  

У кінофільмі “Ватерлоо” 1970 року Наполеон Бонапарт (Род Стайгер у головній ролі) говорив, що “битви виграються та програються за чверть години”. Не знаю, чи є ця фраза достовірною цитатою великого французького полководця, але саме ці слова снували у моїх думках після пропущеного українцями голу на 56-й хвилині гри, себто після автоголу Миколи Матвієнка.

Україна мала обігрувати Боснію і Герцеговину, адже поразка суперечила б не лише формальній логіці  (наша збірна є об’єктивно сильнішою за боснійську), а й світовідчуттю загалом. Припинити боротьбу за Чемпіонат Європи у місті Зениця, програвши команді, головний тренер якої називав ситуацію в Україні проблемами українців, – це було б занадто.  

Сергій Ребров

Сергій Ребров
Фото: Getty Images

Сергій Ребров перевернув хід зустрічі, провівши низку замін. Ключовим фактором став вихід Романа Яремчука, який спершу зрівняв рахунок, а ще за три хвилини асистував своєму колезі за амплуа Артему Довбику. Боснійці виявилися не готовими до зміни структури гри і програли матч, який мали усі шанси виграти. 

Після поразки Саво Милошевич бідкався, мовляв, його команда мала краще “сушити гру”, а в іншому – йому немає чим дорікнути своїм гравцям. Тож боснійці можуть дорікнути собі хіба у тому, що ще відвертіше не тягнули час, лежачи на газоні, як це декілька разів робив гравець господарів Анел Ахметходжич. Утім, коли програвали – більше вже не лежали.     

У матчі проти Боснії через травми не змогли взяти участь ключові виконавці збірної України: Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков. Невідомо, чи зіграє Циганков і у наступній грі. Його поява значно додала б команді варіативності та конструктиву, чого, на жаль, бракувало у Зениці. Від Георгія Судакова та Олександра Зінченка слід вимагати більшого, особливо від гравця лондонського “Арсеналу”, який вивів партнерів поле, маючи на руці капітанську пов’язку.   

Дебютант збірної Володимир Бражко залишив приємне враження. Його спортивна нахабність та фізична міць точно стануть у пригоді в битві з ісландцями.

У четвер українська команда, вочевидь, віддала багато сил. Імовірно, у матчі проти Ісландії Сергію Реброву, аби досягти бажаної свіжості, доведеться вдаватися до кількох змін у стартовому складі.  Програш ісландцям у боротьбі може означати кінець сподівань на ЄВРО.  Доля путівки на континентальний форум вирішиться 26-го березня у Вроцлаві. 

Спеціально для Еспресо

Про автора: Євген Пастухов, спортивний оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Боснія і Герцеговина
Збірна України
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