Головний клуб з невизнаного Придністров'я "полює" на українських тренерів, - ЗМІ

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, Сергій Ковалець та Олександр Рябоконь претендують на посаду головного тренера "Шерифа". Інші деталі не розголошуються.

Останнім місцем роботи 55-річного Ковальця був "Інгулець". Рябоконь не працює після початку повномасштабного вторгнення РФ, до цього він очолював чернігівську "Десну".