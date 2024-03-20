Головний клуб з невизнаного Придністров'я "полює" на українських тренерів, - ЗМІ
Українські фахівці Сергій Ковалець та Олександр Рябоконь претендують на посаду головного тренера тираспольського "Шерифа"
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, Сергій Ковалець та Олександр Рябоконь претендують на посаду головного тренера "Шерифа". Інші деталі не розголошуються.
Останнім місцем роботи 55-річного Ковальця був "Інгулець". Рябоконь не працює після початку повномасштабного вторгнення РФ, до цього він очолював чернігівську "Десну".
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"Шериф", який є клубом з невизнаного Придністров'я, виступає у чемпіонаті Молдови. У сезоні 2023/24 клуб з Тирасполя виграв перше коло, але у двох матчах чемпіонської групи двічі зіграв внічию.
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До 19 березня головним тренером "Шерифа" був Роман Пилипчук. У 2020-2022 роках команду тренував Юрій Вернидуб, українець став першим фахівцем, який вивів цей клуб в Лігу чемпіонів.
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