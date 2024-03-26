Грузія перемогла Грецію по пенальті та вийшла на Євро-2024
Ввечері вівторка, 26 березня, збірна Грузії обіграла Грецію у серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час гри Грузія - Греція завершився з рахунком 0:0. Командам довелось грати овертайм, проте і там кращого визначити не вдалось, то ж гра перейшла у серію пенальті.
У битві одинадцятиметрових ударів Грузія перемогла Грецію (4:2). Гіоргі Кочорашвілі, Зуріко Давіташвілі, Лаша Двалі та Ніка Квеквескірі.
У груповому раунді Євро-2024 збірна Грузії зіграє у групі F. Суперники - Португалія, Туреччина, Чехія.
Євро-2024
Кваліфікація. Фінал плей-офф
26 березня
Грузія - Греція 0:0 (Серія пенальті - 4:2)
-
У вівторок, 26 березня, збірна України зустрічається з Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 21:45.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.54
- EUR Купівля 42.32Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе