Грузія перемогла Грецію по пенальті та вийшла на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час гри Грузія - Греція завершився з рахунком 0:0. Командам довелось грати овертайм, проте і там кращого визначити не вдалось, то ж гра перейшла у серію пенальті.

У битві одинадцятиметрових ударів Грузія перемогла Грецію (4:2). Гіоргі Кочорашвілі, Зуріко Давіташвілі, Лаша Двалі та Ніка Квеквескірі.

У груповому раунді Євро-2024 збірна Грузії зіграє у групі F. Суперники - Португалія, Туреччина, Чехія.

Євро-2024

Кваліфікація. Фінал плей-офф

26 березня

Грузія - Греція 0:0 (Серія пенальті - 4:2)