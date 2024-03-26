Україна - Ісландія: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України зустрічається з Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 21:45

Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1.

Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.

Збірна України підійшла до вирішальної гри відбору із суттєвими кадровими проблемами. Через травми нашій команді не допоможуть опорний півзахисник Тарас Степаненко та правий вінгер Андрій Ярмоленко. Під питанням участь у матчі лівого атакувального півзахисника Віктора Циганкова, який через ушкодження не грав із боснійцями.

Раніше Україна та Ісландія зустрічалися чотири рази. Команди двічі зіграли внічию та здобули по одній перемозі. У відборі Євро-2000 у Києві було зафіксовано нічию 1:1, а у Рейк'явіку, завдяки голу Реброва, перемогли українці - 1:0. У кваліфікації чемпіонату світу - 2018 Україна на своєму полі знову втратила очки - 1:1. Ісландія на своєму полі виграла з рахунком 2:0.