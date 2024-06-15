Іспанія несподівано розгромила Хорватію на Євро-2024
У суботу, 15 червня, збірна Іспанії впевнено перемогла Хорватію у 1-му турі групового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Хорватія пройшов на арені "Олімпіаштадіон" у Берліні. Зустріч несподівано завершилась розгромною перемогою іспанців з рахунком 3:0.
Усі голи збірна Іспанії забила у першому таймі. Голами відзначились Альваро Мората, Фабіан Руїс та Даніель Карвахаль.
Хорватам вдалось відзначитись на 80-й хвилині, але арбітр скасував цей гол після перегляду відеоповтору.
В іншому матчі групи B, який запланований на 22:00, зустрінуться Італія та Албанія.
У 2-му турі на іспанців чекає зустріч проти італійців, а на албанців - з хорватами. Матчі пройдуть 20 червня.
Євро-2024
Група B
1-й тур
15 червня
Іспанія – Хорватія 3:0
Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2
Фото: Getty Images
- У пʼятницю, 14 червня, відбувся стартовий матч Євро-2024, у якому збірна Німеччини перемогла Шотландію.
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