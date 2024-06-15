Іспанія несподівано розгромила Хорватію на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Іспанія - Хорватія пройшов на арені "Олімпіаштадіон" у Берліні. Зустріч несподівано завершилась розгромною перемогою іспанців з рахунком 3:0.

Усі голи збірна Іспанії забила у першому таймі. Голами відзначились Альваро Мората, Фабіан Руїс та Даніель Карвахаль.

Хорватам вдалось відзначитись на 80-й хвилині, але арбітр скасував цей гол після перегляду відеоповтору.

В іншому матчі групи B, який запланований на 22:00, зустрінуться Італія та Албанія.

У 2-му турі на іспанців чекає зустріч проти італійців, а на албанців - з хорватами. Матчі пройдуть 20 червня.

Євро-2024

Група B

1-й тур

15 червня

Іспанія – Хорватія 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

Фото: Getty Images