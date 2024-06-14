Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відкриття Євро-2024, який проходив у Мюнхені, закінчився перемогою Німеччини над Шотландією з рахунком 5:1. Господарі ЧЄ швидко вийшли вперед. Вже до 19-ї хвилини голами відзначили Флоріан Вірц та Джамал Мусіала.

Наприкінці першого тайму шотландці залишились у меншості. Раян Портеус дуже грубо зіграв проти Ілкая Гюндогана та отримав червону картку, а у ворота Шотландії поставили пенальті. Одинадцятиметровий удар впевнено реалізував Кай Гаверц.

На 68-й хвилині Ніклас Фюллькруг, який трохи раніше замінив Гаверца, віддячив тренеру за довіру та шаленим ударом зробив рахунок 4:0.

Курйозним моментом відзначився німецький центрбек Антоніо Рюдігер, який забив автогол - після рикошету головою відправив мʼяч у власні ворота.

Крапку в зустрічі на 93-й хвилині постав Емре Джан, який вдало пробив з-за меж штрафного майданчика.

У групі A також змагаються Швейцарія та Угорщина, вони свій матч зіграють завтра, 15 червня.

Євро-2024

Група A

1-й тур

14 червня

Німеччина – Шотландія 5:1

Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пен.), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 - Рюдігер, 87 (авт.)

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".