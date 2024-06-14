Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
У пʼятницю, 14 червня, відбувся стартовий матч Євро-2024, у якому збірна Німеччини перемогла Шотландію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відкриття Євро-2024, який проходив у Мюнхені, закінчився перемогою Німеччини над Шотландією з рахунком 5:1. Господарі ЧЄ швидко вийшли вперед. Вже до 19-ї хвилини голами відзначили Флоріан Вірц та Джамал Мусіала.
Наприкінці першого тайму шотландці залишились у меншості. Раян Портеус дуже грубо зіграв проти Ілкая Гюндогана та отримав червону картку, а у ворота Шотландії поставили пенальті. Одинадцятиметровий удар впевнено реалізував Кай Гаверц.
На 68-й хвилині Ніклас Фюллькруг, який трохи раніше замінив Гаверца, віддячив тренеру за довіру та шаленим ударом зробив рахунок 4:0.
Курйозним моментом відзначився німецький центрбек Антоніо Рюдігер, який забив автогол - після рикошету головою відправив мʼяч у власні ворота.
Крапку в зустрічі на 93-й хвилині постав Емре Джан, який вдало пробив з-за меж штрафного майданчика.
У групі A також змагаються Швейцарія та Угорщина, вони свій матч зіграють завтра, 15 червня.
Євро-2024
Група A
1-й тур
14 червня
Німеччина – Шотландія 5:1
Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пен.), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 - Рюдігер, 87 (авт.)
Фото: Getty Images
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
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