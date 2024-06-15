Італія здійснила камбек та перемогла Албанію на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Італія - Албанія проходив на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді та завершився перемогою номінальних господарів з рахунком 2:1.

Вже на 1-й хвилині Недім Байрамі вивів албанців вперед. Але перевагу балканці втримати не змогли, через 10 хвилин Алессандро Бастоні зрівняв рахунок.

Переможний мʼяч стався на 16-й хвилині. Перемогу італійцям приніс Ніколо Барелла.

В іншому матчі групи B Іспанія несподівано розгромила Хорватію (3:0). У 2-му турі на іспанців чекає зустріч проти італійців, а на албанців - з хорватами. Матчі пройдуть 20 червня.

Євро-2024

Група B

1-й тур

15 червня

Італія – Албанія 2:1

Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 - Байрамі, 1