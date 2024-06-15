Італія здійснила камбек та перемогла Албанію на Євро-2024
У завершальному матчі суботи, 15 червня, на Євро-2024 збірна Італії перемогла Албанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Італія - Албанія проходив на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді та завершився перемогою номінальних господарів з рахунком 2:1.
Вже на 1-й хвилині Недім Байрамі вивів албанців вперед. Але перевагу балканці втримати не змогли, через 10 хвилин Алессандро Бастоні зрівняв рахунок.
Переможний мʼяч стався на 16-й хвилині. Перемогу італійцям приніс Ніколо Барелла.
В іншому матчі групи B Іспанія несподівано розгромила Хорватію (3:0). У 2-му турі на іспанців чекає зустріч проти італійців, а на албанців - з хорватами. Матчі пройдуть 20 червня.
Євро-2024
Група B
1-й тур
15 червня
Італія – Албанія 2:1
Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 - Байрамі, 1
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