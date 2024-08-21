Конкурента Мудрика відсторонили від тренувань з "Челсі"
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що не розраховує на Рахіма Стерлінга, який є конкурентом українця Михайла Мудрика
Про це повідомляє Football London.
Лівий вінгер Рахім Стерлінг і лівий захисник Бен Чілвелл відсторонені від тренувань з основною командою "Челсі" і зараз тренуються окремо.
"Поки що вони гравці "Челсі". Але неможливо всім надати ігровий час. Тим, кому потрібен ігровий час, краще піти. Я намагаюся бути чесним. Я розмовляв з Рахімом перед грою з "Сіті". Я сказав, що йому буде важко отримати ігровий час, і це причина. Чілвелл - прекрасний хлопець, але йому буде важко. Якщо ви визначаєте це як брутальність - вирішувати вам. Для мене це не брутально, це просто чесно", - сказав головний тренер "Челсі" Енцо Мареска.
Згідно з сайтом Transfermarkt, зараз в основному складі "Челсі" 41 гравець. Мареска наголошує, що йому стільки футболістів не потрібно.
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"Гратимуть лише 11. Майже неможливо зробити їх усіх щасливими. Я намагаюся завжди бути чесним з усіма ними. Понад 15 гравців тренуються окремо. Я не працюю з 42 гравцями. Я працюю з 21 гравцем. Сьогодні на тренуванні було 20 гравців, учора – 21. У США у нас було 26 або 27 гравців", - йдеться у заяві.
- У четвер, 22 серпня, лондонський "Челсі" зіграє проти швейцарського "Серветта" у кваліфікації Ліги конференцій.
- Цього літа до "Челсі" приєдналось 15 нових футболістів. Лондонці витратили понад 150 млн євро.
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