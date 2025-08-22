Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу
У пʼятницю, 22 серпня, стартує 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На стадії 1/32 фіналу Кубка України змагатимуться 8 переможців кваліфікаційного раунду серед аматорських команд, 32 команди з першої й другої ліги, 4 представники Асоціації аматорського футболу і всі клуби УПЛ, окрім представників України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія").
Усі матчі - у вільному доступі на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".
Кубок України
1/32 фіналу
22 серпня
13:00 "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.) - "Металіст" (Харків)
13:00 "Вікторія" (Суми) - "Ворскла" (Полтава)
15:30 "Карбон" (Черкаси) - "Інгулець" (Петрове)
17:30 "Локомотив" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)
23 серпня
12:00 IRON (Запоріжжя) - "Полтава" (Полтава)
12:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) - "Вільхівці" (Закарпатська обл.)
13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
13:00 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) - "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ)
13:00 "Чорноморець" (Одеса) - "Зоря" (Луганськ)
13:00 "Фазенда" (Чернівці) - "Металург" (Запоріжжя)
14:00 "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська обл.) - ЛНЗ (Черкаси)
14:00 "Авангард" (Лозова, Харківська обл.) - "Буковина" (Чернівці
14:00 "Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) - "Верес" (Рівне)
14:00 "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Тростянець" (Тростянець, Сумська обл.)
15:30 "Скала 1911" (Стрий) - "Поділля" (Хмельницький)
18:00 "Лівий берег" (Київ) - "Кудрівка" (Чернігівська обл.)
24 серпня
13:00 "Колос Полонне" (Хмельницька обл.) - "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.)
13:00 "Пенуел" (Кривий Ріг) - "Карпати" (Львів)
14:00 "Куликів-Білка" (Куликів, Львівська обл.) - "Кривбас" (Кривий Ріг)
15:00 "Корміл" (Яворів, Львівська обл.) - "Рух" (Львів)
15:30 "Ужгород" (Ужгород) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
15:30 "Нива" (Вінниця) - ЮКСА (Київ)
18:00 "Металіст 1925" (Харків) - "Оболонь" (Київ)
25 серпня
13:00 "Реал Фарма" (Одеса) - "Нива" (Тернопіль)
14:00 "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - "Лісне" (Київ)
15:30 "Діназ" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ)
15:30 "Атлет" (Київ) - "Чернігів" (Чернігів)
15:30 "Полісся Ставки" (Київська обл.) - "Ребел" (Київ)
