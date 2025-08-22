English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу
Анонс

Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу

Влад Дідусь
22 серпня, 2025 п'ятниця
08:33
Футбол Кубок України, оновлений трофей

У пʼятницю, 22 серпня, стартує 1/32 фіналу Кубка України з футболу

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На стадії 1/32 фіналу Кубка України змагатимуться 8 переможців кваліфікаційного раунду серед аматорських команд, 32 команди з першої й другої ліги,  4 представники Асоціації аматорського футболу і всі клуби УПЛ, окрім представників України в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія").

Усі матчі - у вільному доступі на YouTube-каналі "УПЛ ТБ".

Кубок України

1/32 фіналу

22 серпня

13:00 "Маяк" (Сарни, Рівненська обл.) - "Металіст" (Харків)

13:00 "Вікторія" (Суми) - "Ворскла" (Полтава)

15:30 "Карбон" (Черкаси) - "Інгулець" (Петрове)

17:30 "Локомотив" (Київ) - "Колос" (Ковалівка)

23 серпня

12:00 IRON (Запоріжжя) - "Полтава" (Полтава)

12:00 "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) - "Вільхівці" (Закарпатська обл.)

13:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

13:00 "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) - "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ)

13:00 "Чорноморець" (Одеса) - "Зоря" (Луганськ)

13:00 "Фазенда" (Чернівці) - "Металург" (Запоріжжя)

14:00 "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська обл.) - ЛНЗ (Черкаси)

14:00 "Авангард" (Лозова, Харківська обл.) - "Буковина" (Чернівці

14:00 "Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) - "Верес" (Рівне)

14:00 "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Тростянець" (Тростянець, Сумська обл.)

15:30 "Скала 1911" (Стрий) - "Поділля" (Хмельницький)

18:00 "Лівий берег" (Київ) - "Кудрівка" (Чернігівська обл.)

24 серпня

13:00 "Колос Полонне" (Хмельницька обл.) - "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.)

13:00 "Пенуел" (Кривий Ріг) - "Карпати" (Львів)

14:00 "Куликів-Білка" (Куликів, Львівська обл.) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

15:00 "Корміл" (Яворів, Львівська обл.) - "Рух" (Львів)

15:30 "Ужгород" (Ужгород) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

15:30 "Нива" (Вінниця) - ЮКСА (Київ)

18:00 "Металіст 1925" (Харків) - "Оболонь" (Київ)

25 серпня

13:00 "Реал Фарма" (Одеса) - "Нива" (Тернопіль)

14:00 "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - "Лісне" (Київ)

15:30 "Діназ" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ)

15:30 "Атлет" (Київ) - "Чернігів" (Чернігів)

15:30 "Полісся Ставки" (Київська обл.) - "Ребел" (Київ)

Теги:
Новини
Спорт
Металіст
ФК Карпати
Чорноморець
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Оболонь
Кубок України
ФК Рух
Перша ліга
Друга ліга
ФК Буковина
ФК Верес
ФК Ворскла
ФК Інгулець
ФК Колос
Читайте також:
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
на фото Верховна Рада України
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
Київ
+18.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.8
    Продаж 48.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
09:44
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
лісові пожежі в Іспанії
Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
09:00
Ексклюзив
Оксана Юринець
Можливе долучення Китаю до гарантій безпеки не є стратегічно правильним, - екснардепка Юринець
08:34
ЦРУ
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
08:33
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 157 боїв, 43 з них - на Покровському напрямку
08:25
Огляд
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
08:09
Ексклюзив
Геннадій Хазан
"Поки немає розуміння процедури": авіатор Хазан про авіацію країн НАТО в небі України
08:02
OPINION
Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?
07:37
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 46 артсистем та 790 військових
07:22
Прапор США
США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News
06:26
вогонь, полум'я, пожежа
На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"
05:37
Литва прапор
Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня
00:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"
00:01
Олександр Сирський
Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський
2025, четвер
21 серпня
23:36
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв унічию, а "Динамо" та "Полісся" програли у плей-оф кваліфікації єврокубків
23:02
Хрещатик
У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
20:09
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових
20:01
OPINION
Про гарантії безпеки
19:55
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
19:50
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
19:39
Партнерський матеріал
Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
19:27
Північний потік газ
В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"
19:18
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:44
Олександр Сирський
На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV