Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
28-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу, "Динамо" у Києві грає із "Шахтарем"
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Наживо усі ігри 1/8 Кубка України транслюватиме телеканал УПЛ.ТБ, доступний в етері найбільших OTT-платформ.
На цій стадії турніру суперники визначають сильнішого в одному матчі. У разі нічийного результату в основний час, команди за новим регламентом одразу пробиватимуть пенальті. Через "сліпий" жереб уже в 1/8 фіналу чинний володар трофея "Шахтар" зустрінеться з іншим фаворитом - "Динамо".
Кубок України
1/8 фіналу
28 жовтня
12:00 "Чернігів" — "Лісне" (Київ)
14:30 "Буковина" (Чернівці) — "Нива" (Тернопіль)
14:30 "Локомотив" (Київ) — "Нива" (Вінниця)
29 жовтня
12:00 "Вікторія" (Суми) — "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська обл.)
14:30 ЛНЗ (Черкаси) — "Рух" (Львів)
18:00 "Динамо" (Київ) — "Шахтар" (Донецьк)
30 жовтня
12:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Фенікс-Маріуполь"
17:00 "Металіст 1925" (Харків) — "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька обл.)
- 25 вересня УАФ виключила "Кривбас" з Кривого Рогу з розіграшу Кубка України через порушення регламенту в матчі 1/16 фіналу проти "Чернігова".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.67Продаж 49.34
- Актуальне
- Важливе