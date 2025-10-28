Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Наживо усі ігри 1/8 Кубка України транслюватиме телеканал УПЛ.ТБ, доступний в етері найбільших OTT-платформ.

На цій стадії турніру суперники визначають сильнішого в одному матчі. У разі нічийного результату в основний час, команди за новим регламентом одразу пробиватимуть пенальті. Через "сліпий" жереб уже в 1/8 фіналу чинний володар трофея "Шахтар" зустрінеться з іншим фаворитом - "Динамо".

Кубок України

1/8 фіналу

28 жовтня

12:00 "Чернігів" — "Лісне" (Київ)

14:30 "Буковина" (Чернівці) — "Нива" (Тернопіль)

14:30 "Локомотив" (Київ) — "Нива" (Вінниця)

29 жовтня

12:00 "Вікторія" (Суми) — "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська обл.)

14:30 ЛНЗ (Черкаси) — "Рух" (Львів)

18:00 "Динамо" (Київ) — "Шахтар" (Донецьк)

30 жовтня

12:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Фенікс-Маріуполь"

17:00 "Металіст 1925" (Харків) — "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька обл.)