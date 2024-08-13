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Головна Футбол Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
Оновлено

Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду

Дмитро Марценишин
13 серпня, 2024 вiвторок
22:46
Футбол Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, відбуваються повторні матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторні матчі

13 серпня

АПОЕЛ (Кіпр) - Слован (Словаччина) 0:0 (Перший матч - 0:2)

Вилучення: Петровіч, 81 (АПОЕЛ)

"Буде Глімт" (Норвегія) - Ягеллонія" (Польща) 4:1 (1:0)

Голи: Фет, 34, 56, Маатта, 38, Гек, 71 - Берг, 4 (авт.)  

"Твенте" (Нідерланди) - "Зальцбург" (Австрія) 3:3 (1:2)

Голи: Хільгерс, 43, ван Гоорнебеек, 64, Стейн, 87  - К'єргард, 17, Нене, 25, Єо, 46

"Фенербахче" (Туреччина) - "Лілль" (Франція) 1:1 дод. час (1:2)

Голи: Діакате, 90+1 (авт.) - Девід, 116

Вилучення: Манді, 109 ("Лілль")

20:30 ПАОК (Греція) - "Мальме" (Швеція) (2:2)

21:00 "Лудогорець" (Болгарія) - "Карабах" (Азербайджан) (2:1)

21:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Мідтьюлланн" (Данія) (0:2)

21:30 "Уніон" (Бельгія) - "Славія" (Чехія) (1:3)

21:30 "Стяуа" (Румунія) - "Спарта" (Чехія) (1:1)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна) (1:1)

Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії плей-офф ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".  


 
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Спорт
Динамо Київ
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єврокубки
Жозе Моурінью
Фенербахче
Результати футбольних матчів
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