Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 13 серпня, відбуваються повторні матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторні матчі
13 серпня
АПОЕЛ (Кіпр) - Слован (Словаччина) 0:0 (Перший матч - 0:2)
Вилучення: Петровіч, 81 (АПОЕЛ)
"Буде Глімт" (Норвегія) - Ягеллонія" (Польща) 4:1 (1:0)
Голи: Фет, 34, 56, Маатта, 38, Гек, 71 - Берг, 4 (авт.)
"Твенте" (Нідерланди) - "Зальцбург" (Австрія) 3:3 (1:2)
Голи: Хільгерс, 43, ван Гоорнебеек, 64, Стейн, 87 - К'єргард, 17, Нене, 25, Єо, 46
"Фенербахче" (Туреччина) - "Лілль" (Франція) 1:1 дод. час (1:2)
Голи: Діакате, 90+1 (авт.) - Девід, 116
Вилучення: Манді, 109 ("Лілль")
20:30 ПАОК (Греція) - "Мальме" (Швеція) (2:2)
21:00 "Лудогорець" (Болгарія) - "Карабах" (Азербайджан) (2:1)
21:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Мідтьюлланн" (Данія) (0:2)
21:30 "Уніон" (Бельгія) - "Славія" (Чехія) (1:3)
21:30 "Стяуа" (Румунія) - "Спарта" (Чехія) (1:1)
21:45 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна) (1:1)
Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії плей-офф ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе