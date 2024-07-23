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Головна Футбол Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Оновлено

Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду

Дмитро Марценишин
23 липня, 2024 вiвторок
23:52
Футбол Едін Джеко, Фенербахче

У вівторок, 23 липня відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. 2-й раунд. 1-і матчі 

23 липня

"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія) 4:2

Голи: Шапаренко, 41, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55 - Салданья, 21 (пен.), 66 

"Буде-Глімт" (Норвегія) - РФШ (Латвія) 4:0

Голи: Міккельсен, 2, Салтнес, 18, Капскармо, 40, Міккельсен, 76

"Паневежис" (Литва) – "Ягеллонія" (Польща) 0:4

Голи: Імас, 15, 28, 29, Хансен 80

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Карабах" (Азербайджан) 0:2

Голи: Жуніньо, 45+2, Байрамов 75

"Мальме" (Швеція) – КІ Клаксвік (Фарерські острови) 4:1

Голи: Йонсен, 21, 43, Болін, 37, Рієкс, 85 – Фредеріксберг, 75

АПОЕЛ (Кіпр) – "Петрокуб" (Молдова) 1:0

Гол: Маркіньюш, 38 (пен.) 

ФКСБ (Румунія) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) 1:1

Голи: Дава, 76 - Бітон, 70

"УЕ Санта Колома" (Андорра) – "Мідтьюлланн" (Данія) 0:3

Голи: Франсуліно, 12, Діао, 28, Шимшир, 63

"Ференцварош" (Угорщина) – "Нью-Сейнтс" (Вельс) 5:0

Голи: Траоре, 15, 21, 54, Захаріассен, 24, Маркіньос, 62 (пен.) 

"Лугано" (Швейцарія) - "Фенербахче" (Туреччина) 3:4

Голи: Ель Вафі, 4, Біслімі, 64, Валенсуела, 90+4 - Джеко, 45+1, 46, 67, Кадіоглу, 74 

 "Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Спарта" (Чехія) 0:2

Голи: Бірманчевич, 38, Візнер, 65



 
Теги:
Спорт
Динамо Київ
Ліга чемпіонів
Фенербахче
Результати футбольних матчів
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