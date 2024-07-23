Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 23 липня відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга чемпіонів. Кваліфікація. 2-й раунд. 1-і матчі
23 липня
"Динамо" (Україна) - "Партизан" (Сербія) 4:2
Голи: Шапаренко, 41, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55 - Салданья, 21 (пен.), 66
"Буде-Глімт" (Норвегія) - РФШ (Латвія) 4:0
Голи: Міккельсен, 2, Салтнес, 18, Капскармо, 40, Міккельсен, 76
"Паневежис" (Литва) – "Ягеллонія" (Польща) 0:4
Голи: Імас, 15, 28, 29, Хансен 80
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Карабах" (Азербайджан) 0:2
Голи: Жуніньо, 45+2, Байрамов 75
"Мальме" (Швеція) – КІ Клаксвік (Фарерські острови) 4:1
Голи: Йонсен, 21, 43, Болін, 37, Рієкс, 85 – Фредеріксберг, 75
АПОЕЛ (Кіпр) – "Петрокуб" (Молдова) 1:0
Гол: Маркіньюш, 38 (пен.)
ФКСБ (Румунія) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) 1:1
Голи: Дава, 76 - Бітон, 70
"УЕ Санта Колома" (Андорра) – "Мідтьюлланн" (Данія) 0:3
Голи: Франсуліно, 12, Діао, 28, Шимшир, 63
"Ференцварош" (Угорщина) – "Нью-Сейнтс" (Вельс) 5:0
Голи: Траоре, 15, 21, 54, Захаріассен, 24, Маркіньос, 62 (пен.)
"Лугано" (Швейцарія) - "Фенербахче" (Туреччина) 3:4
Голи: Ель Вафі, 4, Біслімі, 64, Валенсуела, 90+4 - Джеко, 45+1, 46, 67, Кадіоглу, 74
"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Спарта" (Чехія) 0:2
Голи: Бірманчевич, 38, Візнер, 65
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