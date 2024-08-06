Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 6 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у грі потенційних суперників "Динамо" австрійський "Зальцбург" переміг нідерландський "Твенте"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд. 1-і матчі
6 серпня
"Динамо" (Україна) - "Рейнджерс" (Шотландія) 1:1
Голи: Ярмоленко, 38 - Дессер, 90+4
"Карабах" (Азербайджан) – "Лудогорець" (Болгарія) 1:2
Голи: Жуніньо, 65 – Алмейда, 56, Кайо Відаль, 87
Вилучення: Кайо Відаль, 89
"Мальме" (Швеція) – ПАОК (Греція) 2:2
Голи: Янссон, 28, Нанасі, 67 – Тайсон, 42, Баба, 75
"Мідтьюлланн" (Данія) – "Ференцварош" (Угорщина) 2:0
Голи: Букса, 17, Франкуліно, 69
"Спарта" (Чехія) – ФКСБ (Румунія) 1:1
Голи: Олатунджі, 78 – Дава, 61
"Лілль" (Франція) - "Фенербахче" (Туреччина) 2:1
Голи: Сантос, 12, Жегрова, 90+1 - Кахведжі, 80
"Зальцбург" (Австрія) - "Твенте" (Нідерланди) 2:1
Голи: К'єргор, 41, 85 - Влап, 90+1
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