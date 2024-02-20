Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 21 лютого
У середу, 21 лютого, продовжаться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: іспанська "Барселона" зіграє проти італійського "Наполі", а лондонський "Арсенал" змагатиметься з "Порту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На груповому етапі "Арсенал" Олександра Зінченка фінішував першим у групі B. Лондонці випередили ПСВ, "Ланс" та "Севілью".
"Порту" посів другу позицію у квартеті з "Барселоною", "Шахтарем" та "Антверпеном".
"Наполі" став другим у групі A. Італійці поступились "Реалу", але випередили "Брагу" та "Уніон".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
21 лютого
22:00 "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
Трансляція - Megogo
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