Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 21 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На груповому етапі "Арсенал" Олександра Зінченка фінішував першим у групі B. Лондонці випередили ПСВ, "Ланс" та "Севілью".

"Порту" посів другу позицію у квартеті з "Барселоною", "Шахтарем" та "Антверпеном".

"Наполі" став другим у групі A. Італійці поступились "Реалу", але випередили "Брагу" та "Уніон".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

21 лютого

22:00 "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)

Трансляція - Megogo