Ліга Європи: де та коли дивитись матчі півфіналу
У четвер, 2 травня, будуть зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи французький "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти", а на німецький "Баєр" чекає битва з "Ромою". Матчі відбудуться 2 та 9 травня.
Транслятором усіх матчів Ліги Європи в Україні є медіасервіс Megogo.
Ліга Європи
Півфінал. Перші матчі
2 травня
22:00 "Марсель" (Франція) - "Аталанта" (Італія)
22:00 "Рома" (Італія) - "Баєр" (Німеччина)
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