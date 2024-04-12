Ліга Європи: результати перших матчів чвертьфіналу
У четвер, 11 квітня, були зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді пройдуть 18 квітня.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Перші матчі
11 квітня
"Мілан" (Італія) - "Рома" (Італія) 0:1
Гол: Манчіні, 17
"Ліверпуль" (Англія) - "Аталанта" (Італія) 0:3
Голи: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
"Бенфіка" (Португалія) - "Марсель" (Франція) 2:1
Голи: Р. Сілва, 16, Ді Марія, 52 - Обамеянг, 67
"Байєр" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія) 2:0
Голи: Гофманн, 83, Боніфейс, 90+1
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