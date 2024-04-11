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Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу

11 квітня, 2024 четвер
07:01
Футбол Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи

У четвер, 11 квітня, будуть зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі єврокубків в Україні транслює медіасервіс Megogo.

Ліга Європи

Чвертьфінал

11 квітня

22:00 "Мілан" (Італія) - "Рома" (Італія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Аталанта" (Італія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Марсель" (Франція)

22:00 "Байєр" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)

Теги:
Спорт
Ліга Європи
Мілан
єврокубки
Ліверпуль
Байєр
Аталанта
Бенфіка
Рома
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