Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 11 квітня, будуть зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі єврокубків в Україні транслює медіасервіс Megogo.
Ліга Європи
Чвертьфінал
11 квітня
22:00 "Мілан" (Італія) - "Рома" (Італія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Аталанта" (Італія)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Марсель" (Франція)
22:00 "Байєр" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)
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