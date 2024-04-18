Ліга Європи: розклад повторних матчів чвертьфіналу
У четвер, 18 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі Ліги Європи розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
18 квітня
22:00 "Марсель" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)
Перший матч - 1:2
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)
Перший матч - 3:0
22:00 "Рома" (Італія) - "Мілан" (Італія)
Перший матч - 1:0
22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)
Перший матч - 2:0
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