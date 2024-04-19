Ліга Європи: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу
У четвер, 18 квітня, визначились усі півфіналісти цьогорічної Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи французький "Марсель" зіграє проти італійської "Аталанти", а на німецький "Баєр" чекає битва з "Ромою".
Матчі відбудуться 2 та 9 травня.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
18 квітня
"Марсель" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 1:0 (Серія пенальті - 4:2)
Гол: Мумбанья, 79
Перший матч - 1:2
"Аталанта" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:1
Гол: Салах, 7 (пен.)
Перший матч - 3:0
"Рома" (Італія) - "Мілан" (Італія) 2:1
Голи: Манчіні, 12, Дибала, 22 - Габбія, 85
Перший матч - 1:0
"Вест Гем" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 1:1
Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89
Перший матч - 2:0
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