Ліга конференцій: де та коли дивитись матчі півфіналу
У четвер, 2 травня, будуть зіграні перші півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи англійська "Астон Вілла" зіграє проти грецького "Олімпіакоса", а на італійську "Фіорентину" чекає протистояння з бельгійським "Брюгге". Матчі відбудуться 2 та 9 травня.
Транслятором усіх матчів Ліги конференцій в Україні є медіасервіс Megogo.
Ліга конференцій
Півфінал. Перші матчі
2 травня
22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція)
22:00 "Фіорентина" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія)
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