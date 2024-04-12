Ліга конференцій: результати перших матчів чвертьфіналу
У четвер, 11 квітня, були зіграні перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді пройдуть 18 квітня.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Перші матчі
11 квітня
"Вікторія Плзень" (Чехія) - "Фіорентина" (Італія) 0:0
"Олімпіакос" (Греція) - "Фенербахче" (Туреччина) 3:2
Голи: Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикінью, 32 - Тадич, 68 (пен.), Кахведжі, 74
"Астон Вілла" (Англія) - "Лілль" (Франція) 2:1
Голи: Воткінс, 13, Макгінн, 56 - Діакіте, 84
"Брюгге" (Бельгія) - ПАОК (Греція) 1:0
Гол: Ветлесен, 6
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