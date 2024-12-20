Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів
У пʼятницю, 20 грудня, пройшло жеребкування стикових матчів Ліги конференцій
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Пряму путівку в 1/8 фіналу здобули лондонський "Челсі", португальська "Віторія", італійська "Фіорентина", віденський "Рапід", шведський "Юргорден", швейцарський "Лугано", польська "Легія" і бельгійський "Серкль Брюгге".
В стикових матчах зіграють команди, які посіли 9-24 місце у турнірній таблиці основного раунду.
Результати жеребкування:
"Бачка-Топола" - "Ягеллонія"
"Мольде" - "Шемрок Роверс"
"Целе" - АПОЕЛ
"Омонія" - "Пафос"
"Вікінгур" Рейк’явік - "Панатінаїкос"
"Борац Баня-Лука" - "Олімпія" Любляна
"Гент" - "Бетіс"
"Копенгаген" - "Гайденгайм"
- Перші матчі пройдуть 13 лютого, а повторні зустрічі 20 лютого 2025 року.
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