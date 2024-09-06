Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 6 вересня

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.

Ліга націй

1-й тур

6 вересня

Ліга А

Група А2

21:45 Бельгія - Ізраїль

21:45 Франція - Італія

Ліга B

Група B3

17:00 Казахстан - Норвегія

21:45 Словенія - Австрія

Група B4

21:45 Уельс - Туреччина

21:45 Ісландія - Чорногорія

Ліга C

Група С2

19:00 Литва - Кіпр

21:45 Косово - Румунія

Збірна України та матчі Ліги націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

Склад збірної України на матчі Ліги націй

27 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на вересневі поєдинки Ліги націй.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").