Лунін отримав пропозицію від англійського топ-клубу, - ЗМІ

Про це повідомляє okdiario.com.

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" хоче купити 25-річного Андрія Луніна, який у цьому сезоні зарекомендував себе як основний воротар "Реала".

Андрій Лунін поки не визначився зі своїм майбутнім. "Реал" хотів би зберегти українського воротаря, чий контракт закінчується влітку 2025 року.