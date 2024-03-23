Лунін отримав пропозицію від англійського топ-клубу, - ЗМІ
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав трансферну пропозицію від англійського "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє okdiario.com.
За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" хоче купити 25-річного Андрія Луніна, який у цьому сезоні зарекомендував себе як основний воротар "Реала".
Андрій Лунін поки не визначився зі своїм майбутнім. "Реал" хотів би зберегти українського воротаря, чий контракт закінчується влітку 2025 року.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 23 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.
- Основний голкіпер МЮ Андре Онана пропустив 60 голів в 39 матчах цього сезону.
- У вівторок, 19 березня, воротар мадридського "Реалу" Тібо Куртуа отримав нову травму - зірковий конкурент вибув до кінця сезону.
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