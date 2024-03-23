Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Лунін отримав пропозицію від англійського топ-клубу, - ЗМІ

Лунін отримав пропозицію від англійського топ-клубу, - ЗМІ

23 березня, 2024 субота
21:31
Футбол Андрій Лунін, Реал - Наполі

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав трансферну пропозицію від англійського "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє okdiario.com.

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" хоче купити 25-річного Андрія Луніна, який у цьому сезоні зарекомендував себе як основний воротар "Реала".

Андрій Лунін поки не визначився зі своїм майбутнім. "Реал" хотів би зберегти українського воротаря, чий контракт закінчується влітку 2025 року.

  • Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 23 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.  
  • Основний голкіпер МЮ Андре Онана пропустив 60 голів в 39 матчах цього сезону.
  • У вівторок, 19 березня, воротар мадридського "Реалу" Тібо Куртуа отримав нову травму - зірковий конкурент вибув до кінця сезону.
Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Реал
Андрій Лунін
Прем'єр-ліга Англії
Ла Ліга
Читайте також:
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
22 березня, 2024 п'ятниця
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
Сумщина
22 березня, 2024 п'ятниця
Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
22:11
вибух
У Криму прогриміли вибухи. Ситуація ввечері 23 березня
21:56
Президент України Володимир Зеленський
Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого, - Зеленський вперше прокоментував теракт у "Крокусі"
21:05
Оновлено
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є приліт у промзону
21:03
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт в Росії може бути частиною внутрішніх розбірок, - Портников
21:03
Варшава, мітинг, протест
"Кордон – лінія життя": у Варшаві відбувся мітинг польських і українських активістів
20:47
світло
У Харкові до 35% будинків повернули світло, опалення - до 50%, - Терехов
20:23
смертна кара
Після теракту в Підмосков'ї: партія Путіна "глибоко пропрацює" питання повернення смертної кари в Росії
20:21
"Залишила дітей у куми і пішла у справах": на Чернігівщині за кілометр від дому поліцейські знайшли 3-річного хлопчика
20:15
Ексклюзив
ФСБ
"Удар по іміджу ФСБ": дипломат Клімкін прокоментував теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
20:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Навіщо нам Лорак. Маємо турка — чистою українською
20:01
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
19:56
Джозеф Байден
Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн
19:49
літній час
Наступної неділі Україна перейде на літній час
19:44
на фото: патріарх Кирил та Володимир Путін
WSJ: Чи є релігійна свобода в Україні "під загрозою"?
19:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 березня: долар та євро йдуть вгору
19:18
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Окупанти 27 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:04
Франція
Щодня задіяно 1000 поліцейських: Франція намагається приборкати наркоторгівлю в Марселі
18:48
Ексклюзив
путін
"Наступна маячня Кремля - повʼязати ІДІЛ й Україну": експерт Денисенко про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
18:20
Ексклюзив
путін
У Путіна залишився один аргумент щодо Франції і він його застосує, - Піонтковський
18:18
Віталій Кличко
Кличко розповів, коли відкриють рух новим шляхопроводом на Оболоні в Києві
18:18
Прапор США
США нададуть військову допомогу країнам Балтії на $228 млн
18:06
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Західні спецслужби не надаватимуть Росії інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", - професор Айзенберг
18:04
OPINION
Віктор Шлінчак
Американці загралися. Дуже
17:55
Олег Скрипка
Олег Скрипка випустив кліп, створений за допомогою штучного інтелекту
17:39
Якщо удар РФ по Дніпрогесу свідомий, то ці атаки будуть повторюватися, - Галущенко
17:25
Андрій Юсов
"Абсолютно брехлива і абсурдна заява": в ГУР відреагували на слова Путіна про готовність України прийняти терористів з Підмосков'я
17:25
Ексклюзив
На фото: "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Фільм на часі, недаремно ми над ним працювали 10 років: режисер Томенко про художню стрічку "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
16:54
Вибух
В окупованому Мелітополі партизани знищили близько 20 росіян, КамАЗ та УАЗ Patriot
16:49
Telegram логотип
В Іспанії тимчасово заблокували Telegram через позови щодо авторського права
16:16
Огляд
blackout Куба
"Ми голодні": що відбувається на Кубі та чому розпочалися протести
16:07
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерріш відвідав Рафах, щоб закликати до негайного припинення вогню в Газі
16:05
Пурим
"Найвеселіше свято року": в юдеїв 23 березня розпочинається Пурим
16:03
безпілотник "Gaza"
Летить на 2 000 км, несе 13 бомб: Іран представив новий безпілотник
16:00
OPINION
Володимир Горбач
Ключова технологія виживання Путіна — терор
15:57
Огляд
Збірна України, футбол
Довбик і Яремчук нокаутували боснійців, а МОК відреагував на ідею Макрона "заморозити" війну під час Олімпіади: головні новини українського спорту за тиждень
15:52
Ексклюзив
Окупанти
Попри зменшення кількості ворожих атак спостерігаємо у противника іншу тактику ведення бою, - 3-тя ОШБр про Авдіївський напрямок
15:41
Космічний корабель SpaceX з припасами для астронавтів пристикувався до МКС
15:32
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
15:21
у Києві відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям
"Наш святий обов'язок пам'ятати ім'я кожного": у Києві відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям
15:21
Еммануель Макрон
Помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV