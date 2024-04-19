"Ман Сіті" вирішив підірвати трансферний ринок і купити одного з найдорожчих футболістів світу
Англійський "Манчестер Сіті" цього літа спробує підписати півзахисника мюнхенської "Баварії" Джамала Мусіалу
Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, головний тренер "Сіті" Пеп Гвардіола хоче отримати більше можливостей в атаці. Англійський клуб запланував купити зірку "Баварії" Джамала Мусіалу.
Фінансові вимоги "Баварії" не розголошуються, проте відомо, що мова йде про більше ніж 100 млн євро. Transfermarkt оцінює 21-річного півзахисника у 110 млн євро - він є одним з найдорожчих футболістів світу.
У цьому сезоні Джамал Мусіала забив 12 голів та віддав 7 асистів у 36 матчах.
- 17 квітня український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін допоміг мадридцям перемогти "Манчестер Сіті" у серії післяматчевих одинадцятиметрових та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.24Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе