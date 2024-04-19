"Ман Сіті" вирішив підірвати трансферний ринок і купити одного з найдорожчих футболістів світу

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, головний тренер "Сіті" Пеп Гвардіола хоче отримати більше можливостей в атаці. Англійський клуб запланував купити зірку "Баварії" Джамала Мусіалу.

Фінансові вимоги "Баварії" не розголошуються, проте відомо, що мова йде про більше ніж 100 млн євро. Transfermarkt оцінює 21-річного півзахисника у 110 млн євро - він є одним з найдорожчих футболістів світу.

У цьому сезоні Джамал Мусіала забив 12 голів та віддав 7 асистів у 36 матчах.