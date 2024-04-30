"Мені не потрібна операція": зірковий футболіст збірної України дав надію фанатам перед Євро-2024
Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко заявив, що не потребує операції після травми, яку він отримав в матчі з "Ліверпулем"
Про це Віталій Миколенко повідомив у своєму акаунті в Instagram.
За словами футболіста "Евертона", у цьому сезоні АПЛ він вже не зіграє.
"По-перше, хочу сказати всім дуже дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль відновитись якомога скоріше, і сподіваюсь, побачимось на Євро. Вболівальники "Евертона", ви були неймовірні цього сезону, особливо в дербі. Тому я встав після травми та грав, скільки міг. До зустрічі в наступному сезоні, "іриски", - написав Миколенко.
Євро-2024 стартує 14 червня. Миколенко є основним лівим захисником збірної України.
- 27 квітня головний тренер "Евертона" Шон Дайч розповів про стан Віталія Миколенка, який пошкодив гомілкостоп.
- На рахунку 34 матчі і 2 голи у цьому сезоні.
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