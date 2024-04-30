"Мені не потрібна операція": зірковий футболіст збірної України дав надію фанатам перед Євро-2024

Про це Віталій Миколенко повідомив у своєму акаунті в Instagram.

За словами футболіста "Евертона", у цьому сезоні АПЛ він вже не зіграє.

"По-перше, хочу сказати всім дуже дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль відновитись якомога скоріше, і сподіваюсь, побачимось на Євро. Вболівальники "Евертона", ви були неймовірні цього сезону, особливо в дербі. Тому я встав після травми та грав, скільки міг. До зустрічі в наступному сезоні, "іриски", - написав Миколенко.

Євро-2024 стартує 14 червня. Миколенко є основним лівим захисником збірної України.