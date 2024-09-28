"Мілан" у меншості розгромив "Лечче" в Серії А
У стартовому матчі 6-го туру Серії А "Мілан" впевнено переміг "Лечче"
Про це повідомляє пресслужба Серії А.
Матч "Мілан" - "Лечче" закінчився впевненою перемогою "россонері" з рахунком 3:0. Альваро Мората, Тео Ернандес і Крістіан Пулісік відзначились наприкінці першого тайму.
На 80-й хвилині "Мілан" залишився у меншості. Давіде Бартезагі, який на 75-й хвилині лише вийшов на поле, отримав червону картку.
"Мілан" завдяки перемозі піднявся у лідери турнірної таблиці. "Россонері" ділять 1-2 місце з "Торіно", у команд по 11 очок.
"Лечче" випереджає "зону вильоту" на 1 бал. Проте всі інші команди мають по одному матчі в запасі.
Серія А
6-й тур
27 вересня
"Мілан" - "Лечче" 3:0
Голи: Мората, 38, Ернандес, 41, Пулісік, 43
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