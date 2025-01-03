"Мілан" відігрався і переміг "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії
Ввечері пʼятниці, 3 січня, "Мілан" переміг туринський "Ювентус" у півфінальному матчі за Суперкубок Італії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Мілана" над "Ювентусом" з рахунком 2:1. Голи у ворота туринців забили Крістіан Пулісік і Федеріко Гатті, який відзначився автоголом.
Варто відзначити, що "Ювентус" першим вийшов вперед. На 21-й хвилині Кенан Їлдіз вивів туринців вперед. Перевага "Юве" трималась більшу половину матчу.
У фінальному матчі за Суперкубок "Мілан" 6 січня зустрінеться з "Інтером.
Суперкубок Італії
Півфінал
3 січня
"Ювентус" - "Мілан" 1:2
Голи: Їлдіз, 21 - Пулісік, 71, Гатті, 76 (авт.)
- 30 грудня "Мілан" відправив у відставку колишнього головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та призначив на посаду іншого португальця - Сержіу Консейсау.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе