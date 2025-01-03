Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Мілан" відігрався і переміг "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії

"Мілан" відігрався і переміг "Ювентус" у півфіналі Суперкубка Італії

Влад Дідусь
3 січня, 2025 п'ятниця
22:58
Футбол Мілан

Ввечері пʼятниці, 3 січня, "Мілан" переміг туринський "Ювентус" у півфінальному матчі за Суперкубок Італії з футболу

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Мілана" над "Ювентусом" з рахунком 2:1. Голи у ворота туринців забили Крістіан Пулісік і Федеріко Гатті, який відзначився автоголом.

Варто відзначити, що "Ювентус" першим вийшов вперед. На 21-й хвилині Кенан Їлдіз вивів туринців вперед. Перевага "Юве" трималась більшу половину матчу.

У фінальному матчі за Суперкубок "Мілан" 6 січня зустрінеться з "Інтером. 

Суперкубок Італії

Півфінал

3 січня

"Ювентус" - "Мілан" 1:2

Голи: Їлдіз, 21 - Пулісік, 71, Гатті, 76 (авт.)

  • 30 грудня "Мілан" відправив у відставку колишнього головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та призначив на посаду іншого португальця - Сержіу Консейсау.
Теги:
Новини
Спорт
Ювентус
Мілан
Результати футбольних матчів
Серія А
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
дрон на оптоволокні
Автор Роман Яворський
2 січня, 2025 четвер
Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-1.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.55
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 січня
23:48
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
Україна має залишатись ключовим пріоритетом ЄС, - очільник Євроради Кошта
23:42
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Києві працювала ППО
23:08
Ексклюзив
окупанти танк
РФ намагається накопичити ресурси, щоб вести війну до 2027 року, - ЦПД
22:54
Прем'єр Пакистану заявив про намір ліквідувати угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан", яке атакує кордон з Афганістану
22:50
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Торецькому напрямку солдати РФ перевдягаються у цивільних та обходять позиції ЗСУ, - військовий
22:35
Володимир Путін
На ТОТ росіяни змусили дітей дивитись новорічне звернення Путіна
22:26
Оновлено
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 138 боєзіткнень: Сили оборони відбили 30 атак на Курщині
22:25
сектор Гази
Ізраїль планує суттєво зменшити обсяги гумдопомоги для Гази після інавгурації Трампа, - ЗМІ
22:17
Оновлено
Ілон Маск
Маск та ультраправа кандидатка у канцлери Німеччини Вайдель проведуть розмову у прямому етері на Х
22:15
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Зараз Путін веде діалог виключно з українським суспільством, і на цьому будує подальшу стратегію, - журналістка Волошина
22:01
Словаччина: антиурядові протести
"Ми не Росія": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо
21:43
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Винуватити в усьому військових було б неправильно: генерал Кривонос щодо проблем, які виникли у підготовці 155-ї бригади "Анна Київська"
21:40
Майк Джонсон
Джонсона переобрали спікером Палати представників США
21:36
телефон в авто
В Україні вимкнуть мережі 3G інтернету
21:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Незважаючи на штурми, ворог не просунувся ні на метр: успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Україні 3 січня збили три керовані авіаційні ракети РФ та 13 дронів
20:50
Молдова
Молдова підвищила тарифи на опалення й електроенергію за вимогою постачальників
20:48
Ексклюзив
У Києві відбулась презентація нової книги Любка Дереша "Погляд Медузи"
20:01
США Україна
У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні
20:01
OPINION
блог Олексій Біловол
Віра — це і є шлях
19:54
Владислав Гераскевич, скелетон
Українець Гераскевич повторив рекордний результат у карʼєрі на КС зі скелетону
19:49
газ
Самопроголошене Придністров'я відмовилося від європейського газу, очікуючи російського
19:43
Почесне посольство Литви у Херсоні
У Херсоні через російський обстріл постраждало почесне консульство Литви
19:37
Оновлено
Словʼянськ, обстріл
Росія вдарила по приватному сектору Словʼянська, поранено 2-річну дитину
19:33
Максим Жорін
На посаду військового омбудсмена мали обрати ветерана, а не "грантову ліву активістку", - Жорін
19:32
Огляд
Воскресіння "Носферату": що подивитися на вихідні
19:30
Микола Княжицький
Путін не змінив свого бажання знищити українців, і це головна перешкода до миру, – Княжицький
19:20
У Києві затримали податківця, який вимагав $20 тис. за "позитивне" проведення перевірки будівельної компанії
19:14
ДТП, Казахстан
У Казахстані сталась масова ДТП за участі майже 100 автівок
19:13
грузія
Влада Грузії вдвічі збільшила зарплату депутатам парламенту
18:52
АРМА відстежуватиме активи корупціонерів із космосу
18:50
Морський порт Одеси
Торік українським морським коридором пройшло 9061 судно
18:50
Оновлено
Росіяни завдали потрійного удару балістикою по Чернігову: загинула людина, є поранені
18:47
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Президент Філіппін Маркос-молодший звільнив віцепрезидентку Дутерте, яка погрожувала йому вбивством
18:43
Дмитро Лубінець
"ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ": Лубінець про доповідь щодо поводження з військовополоненими
18:40
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Лідер збірної України з футболу відновився від травми
18:40
РФ атакувала Дніпропетровщину з різних видів озброєння: є поранені
18:30
навчання з протидії ДРГ
Використовують підтримку з повітря та артилерії: на півночі російські ДРГ змінили тактику дій
18:26
Витік олії у Південний Буг через обстріл РФ: орієнтовна сума збитків сягає 45 млрд грн
18:13
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
Небензя назвав "нецікавими" пропозиції команди Трампа щодо завершення війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV