Нідерланди - Англія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
У середу, 10 липня, збірні Нідерландів та Англії зустрічаються у півфіналі чемпіонату Європи з футболу. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - 22:00
Нідерланди та Англія зіграють у Дортмунді та розпочнуть матч о 22:00 за київським часом.
Команда Рональда Кумана на шляху до півфіналу на груповому раунді перемогла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та поступилася Австрії (2:3). У плей-офф "помаранчеві" розгромили Румунію (3:0) та здолали Туреччину (2:1).
Англія під орудою Гарета Саутгейта в групі переграла Сербію (1:0), та звела внічию зустрічі з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У плей-офф англійці пройшли у додатковий час Словаччину (2:1, 1:1) та перемогли у серії післяматчевих пенальті Швейцарію (5:3, 1:1).
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