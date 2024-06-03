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Анонс

Німеччина - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024

3 червня, 2024 понедiлок
14:25
Футбол Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Зміст

Сьогодні, 3 червня, збірна України з футболу зіграє проти Німеччини у товариському матчі. Еспресо проведе текстову трансляцію гри. Початок - 21:45

Матч Німеччина - Україна пройде у Нюрнберзі на арені Макс-Морлок-Штадіон. Товариська зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Букмекери вважають, що Німеччина є фаворитом протистояння, на виграш господарів дають коефіцієнт 1,51. Можливість нічиї оцінюють у 5,10, перемогу України - 6,70.

Це десята зустріч в історії країн. Німеччина 5 разів перемагала нашу національну команду, ще 4 матчі закінчились внічию.

Товариський матч

3 червня

Німеччина - Україна

Початок о 21:45

Трансляція - Megogo

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України

Фото: Getty Images

Заявка збірної України на матч проти Німеччини (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Збірна України

Фото: Getty Images

Теги:
Спорт
Збірна України
Німеччина
Євро-2024
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