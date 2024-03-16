Один з найдорожчих футболістів в історії "Шахтаря" розраховує піти в оренду, якщо війна не закінчиться влітку
Вілл Дантас, агент вінгера донецького "Шахтаря" Педрінью, розраховує, що бразильський гравець може ще раз піти в оренду через війну в Україні
Про це повідомляє Itatiaia
"Він повинен повернутися в "Шахтар" у літнє вікно. Все буде залежати від того, що станеться в Україні до того часу. Якщо війна продовжиться, то, думаю, він може знову піти в оренду. Але нам потрібно сісти й поговорити", - сказав Вілл Дантас, агент вінгера донецького "Шахтаря" Педрінью.
Влітку 2021 року "Шахтар" купив у португальської "Бенфіки" Педрінью за 18 млн євро - це другий найдорожчий футболіст в історії "гірників". Після початку повномасштабної війни бразилець виступає на правах оренди за "Атлетіку Мінейру".
- У лютому 2024-го "Шахтар" продовжив з Педрінью контракт до 2029 року. У донецькому клубі заявили, що розраховують на повернення бразильця у липні.
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