Один з найдорожчих футболістів в історії "Шахтаря" розраховує піти в оренду, якщо війна не закінчиться влітку

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"Він повинен повернутися в "Шахтар" у літнє вікно. Все буде залежати від того, що станеться в Україні до того часу. Якщо війна продовжиться, то, думаю, він може знову піти в оренду. Але нам потрібно сісти й поговорити", - сказав Вілл Дантас, агент вінгера донецького "Шахтаря" Педрінью.

Влітку 2021 року "Шахтар" купив у португальської "Бенфіки" Педрінью за 18 млн євро - це другий найдорожчий футболіст в історії "гірників". Після початку повномасштабної війни бразилець виступає на правах оренди за "Атлетіку Мінейру".