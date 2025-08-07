Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"

Про це повідомляє сторінка "Золотого м'яча" у мережі X.

До списку не потрапив володар "Золотого м'яча - 2024" Родрі з англійського "Манчестер Сіті" - іспанський півзахисник пропустив весь минулий сезон через травму. Церемонія нагородження трофеєм відбудеться 22 вересня у Парижі.

30 номінантів на "Золотий м'яч - 2025"

Джанлуїджі Доннарума, Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі - ПСЖ, Франція), Алексіс Макаллістер, Мохаммед Салах, Вірджіл ван Дейк (усі – "Ліверпуль", Англія), Флоріан Вірц ("Баєр", Німеччина/"Ліверпуль"), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі - "Реал", Іспанія), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовські (усі - "Барселона", Іспанія), Віктор Дьокереш, Деклан Райс (обидва - "Арсенал", Англія), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва - "Баварія", Німеччина), Дензел Думфріс, Лаутаро Мартінес (обидва - "Інтер", Італія), Серу Гірассі ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Коул Палмер ("Челсі", Англія) та Скотт Мактоміней ("Наполі", Італія)