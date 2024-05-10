Олімпіада-2024: визначились усі учасники футбольного турніру
У четвер, 9 травня, команда Гвінеї U-23 обіграла Індонезію U-23 та стала останнім учасником чоловічого футбольного турніру на Олімпіаді-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
Збірна України U23 розпочне виступи на Олімпіаді-2024 ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти Іраку. 27 липня команда Руслана Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Ірак
27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко
30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина
Усі учасники футбольного турніру Олімпіади-2024
Група A: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія
Група B: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна
Група C: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка
Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль
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