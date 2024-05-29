"Олімпіакос" - "Фіорентина": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Олімпіакос" - "Фіорентина", який пройде в Афінах, розпочнеться о 22:00. Букмекери вважають, що фаворитами є італійці, на них дають коефіцієнт 2,51. Нічию в основний час оцінюють у 3,35. Перемогу греків - 3,25.

На шляху до фіналу, у плей-оф, "Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу", "Фенербахче", "Маккабі Тель-Авів" і "Ференцварош".

"Фіорентина" виявилась кращою за "Маккабі Хайфа", "Вікторію Плзень" і "Брюгге".

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29 травня

"Олімпіакос" (Греція) - "Фіорентина" (Італія)

Афіни, стадіон "OPAP Арена"

Пряма трансляція - Megogo

Початок - 22:00