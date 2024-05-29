"Олімпіакос" - "Фіорентина": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій
У фіналі Ліги конференцій "Олімпіакос" 29 травня в Афінах зіграє з італійською "Фіорентиною".
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Олімпіакос" - "Фіорентина", який пройде в Афінах, розпочнеться о 22:00. Букмекери вважають, що фаворитами є італійці, на них дають коефіцієнт 2,51. Нічию в основний час оцінюють у 3,35. Перемогу греків - 3,25.
На шляху до фіналу, у плей-оф, "Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу", "Фенербахче", "Маккабі Тель-Авів" і "Ференцварош".
"Фіорентина" виявилась кращою за "Маккабі Хайфа", "Вікторію Плзень" і "Брюгге".
Ліга конференцій
Фінал
29 травня
"Олімпіакос" (Греція) - "Фіорентина" (Італія)
Афіни, стадіон "OPAP Арена"
Пряма трансляція - Megogo
Початок - 22:00
- 8 травня "Фіорентина" зіграла в гостях внічию з бельгійським "Брюгге" та вийшла до фіналу Ліги конференцій.
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