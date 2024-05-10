"Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій
У четвер, 9 травня, грецький "Олімпіакос" приймав англійську "Астон Віллу" в повторному півфінальному матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі в Бірмінгемі "Олімпіакос" несподівано переміг "Астон Віллу" з Рахунком 4:2.
Гра у Піреї завершилася другою перемогою греків - 2:0.
У фіналі Ліги конференцій "Олімпіакос" 29 травня в Афінах зіграє з італійською "Фіорентиною".
Ліга конференцій
1/2 фіналу. Повторна гра
9 травня
"Олімпіакос" (Греція) - "Астон Вілла" (Англія) 2:0
Голи: Ель-Каабі, 10, 81
Перший матч - 4:2
- 8 травня "Фіорентина" зіграла в гостях внічию з бельгійським "Брюгге" та вийшла до фіналу Ліги конференцій.
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