"Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій

"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня

Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"

"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня