"Олімпіакос" забив на 116-й хвилині і переміг "Фіорентину" у фіналі Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Олімпіакос" - "Фіорентина" пройшов у Афінах. Команди не змогли визначити кращого за основний час і гра перейшла в овертайм.

Нульовий рахунок залишався до 116-ї хвилини, аж поки Аюб Ель-Каабі не відгукнувся на навісну передачу і не відправив мʼяч головою у ворота італійців. Арбітр тривалий час переглядав момент за допомогою відеоповтору, але все ж зарахував гол.

Перемога "Олімпіакоса" - це перший єврокубок в історії грецького футболу.

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Фінал

29 травня

"Олімпіакос" (Греція) - "Фіорентина" (Італія) 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116