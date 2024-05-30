"Олімпіакос" забив на 116-й хвилині і переміг "Фіорентину" у фіналі Ліги конференцій
У ніч з 29 на 30 травня грецький "Олімпіакос" переміг італійську "Фіорентину" у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Олімпіакос" - "Фіорентина" пройшов у Афінах. Команди не змогли визначити кращого за основний час і гра перейшла в овертайм.
Нульовий рахунок залишався до 116-ї хвилини, аж поки Аюб Ель-Каабі не відгукнувся на навісну передачу і не відправив мʼяч головою у ворота італійців. Арбітр тривалий час переглядав момент за допомогою відеоповтору, але все ж зарахував гол.
Перемога "Олімпіакоса" - це перший єврокубок в історії грецького футболу.
Ліга конференцій
Фінал
29 травня
"Олімпіакос" (Греція) - "Фіорентина" (Італія) 1:0
Гол: Ель-Каабі, 116
-
На шляху до фіналу, у плей-оф, "Олімпіакос" пройшов "Астон Віллу", "Фенербахче", "Маккабі Тель-Авів" і "Ференцварош".
-
"Фіорентина" виявилась кращою за "Маккабі Хайфа", "Вікторію Плзень" і "Брюгге".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе