Олімпійська збірна України з футболу програла Японії у товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кітакусю олімпійська збірна України поступилася молодіжній команді Японії з рахунком 0:2. Одразу по перерві господарів вперед вивів Кейн Сато. На 76-й хвилині остаточний рахунок встановив Сатоші Танака.

Японія перемогла Україну з рахунком 2:0. З цією командою наші футболісти можуть зіграти в одній групі на Іграх-2024 у Парижі.

Японія U23 — Україна U23 2:0

Голи: Сато, 48, Танака, 76

Японія U23: Кокубо, Секіне, Сузукі, Баба, Огата (Учіно, 84), Аракі (Танака, 67), Фуджіта, Мацукі (Уенака, 80), Ямада (Хіракава, 46), Сомено (Хосоя, 46), Сато (Комі, 80)

Україна U23: Фесюн (Єрмаков, 60), Сич (Маценко, 71), Боль (Фарина, 46), Дідик (Дячук, 60), Мартинюк, Сігеєв, Желізко, Шостак (Кулієв, 46), Назаренко (Федор, 71), Кухаревич (Кулаковський, 71), Шулянський (Кащук, 60)

Календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024

Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти представника Азії, який визначиться пізніше. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня

Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024

24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Азія 3

27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко

30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.