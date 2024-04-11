Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України

Про це повідомляє Finance Football.

За даними видання, Ребров заробляє 1,25 млн євро на рік. За цим показником він посідає 14-те місце серед тренерів збірних, які потрапили до фінальної частини Євро-2024.

Очолює список із зарплатою 5,8 млн євро Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн із 4,8 млн євро - другий. Іспанець Роберто Мартінес, який тренує Португалію, отримує 4 млн євро та йде третім.

Із суперників збірної України по групі E найбільше заробляє італієць Доменіко Тедеско, який очолює Бельгію, - 1,5 млн євро. Його співвітчизник Франческо Кальцона у команді Словаччини отримує 540 тис. євро. Зарплата Едварда Йорданеску в збірній Румунії - 240 тис. євро.

Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2024:

1. Гарет Саутгейт, Англія, - 5,8 млн євро

2. Юліан Нагельсманн, Німеччина, - 4,8 млн євро

3. Роберто Мартінес, Португалія, - 4 млн євро

4. Дідьє Дешам, Франція, - 3 млн євро

5. Рональд Куман, Нідерланди, - 3 млн євро

6. Лучано Спаллетті, Італія, - 3 млн євро

7. Віченцо Монтелла, Туреччина, - 1,8 млн євро

8. Мурат Якін, Швейцарія, - 1,6 млн євро

9. Ральф Рангнік, Австрія, - 1,5 млн євро

10-11. Доменіко Тедеско, Бельгія, - 1,5 млн євро

11-11. Златко Даліч, Хорватія, - 1,5 млн євро

…14. Сергій Ребров, Україна - 1,25 млн євро

Збірна України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.