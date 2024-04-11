Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України

Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України

11 квітня, 2024 четвер
17:03
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заробляє 1,25 млн євро на рік

Про це повідомляє Finance Football

За даними видання, Ребров заробляє 1,25 млн євро на рік. За цим показником він посідає 14-те місце серед тренерів збірних, які потрапили до фінальної частини Євро-2024. 

Очолює список із зарплатою 5,8 млн євро Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн із 4,8 млн євро - другий. Іспанець Роберто Мартінес, який тренує Португалію, отримує 4 млн євро та йде третім. 

Із суперників збірної України по групі E найбільше заробляє італієць Доменіко Тедеско, який очолює Бельгію, - 1,5 млн євро.  Його співвітчизник Франческо Кальцона у команді Словаччини отримує 540 тис. євро. Зарплата Едварда Йорданеску в збірній Румунії - 240 тис. євро. 

Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2024:

1. Гарет Саутгейт, Англія, - 5,8 млн євро

2. Юліан Нагельсманн, Німеччина, - 4,8 млн євро

3. Роберто Мартінес, Португалія, - 4 млн євро 

4. Дідьє Дешам, Франція, - 3 млн євро 

5. Рональд Куман, Нідерланди, - 3 млн євро 

6. Лучано Спаллетті, Італія, - 3 млн євро

7. Віченцо Монтелла, Туреччина, - 1,8 млн євро 

8. Мурат Якін, Швейцарія, - 1,6 млн євро

9. Ральф Рангнік, Австрія, - 1,5 млн євро

10-11. Доменіко Тедеско, Бельгія, - 1,5 млн євро

11-11. Златко Даліч, Хорватія, - 1,5 млн євро 

…14. Сергій Ребров,  Україна - 1,25 млн євро

Збірна України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
Читайте також:
Дональд Трамп
9 квітня, 2024 вiвторок
Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності
10 квітня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на зниження температури повітря
військовий квиток, мобілізація
10 квітня, 2024 середа
Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.97
    Купівля 38.97
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 квітня
18:36
Дональд Трамп
Трамп може перетворити військову допомогу на інструмент до примусу України до переговорів з РФ, - CNN
18:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський на саміті Тримор'я у Вільнюсі зустрівся з лідерами Чехії, Румунії та Польщі
18:15
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
Дуда побажав Зеленському, щоб на наступний саміт Тримор'я він приїхав у цивільному костюмі
18:11
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
У "Європейській Солідарності" пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію
18:08
Ростислав Карандєєв
Гроші від грального бізнесу та United24: Карандєєв пояснив, чиїм коштом відновлюватимуть зруйновані культурні обʼєкти
18:05
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express пояснили, які ворожі цілі не може збивати українська ППО
18:00
OPINION
Михайло Гончар
Як червоні лінії для України Вашингтон трансформує в зелене світло для Кремля
17:59
Литва прапор
Литва передала Україні новий пакет допомоги
17:56
Оновлено
атака на Харківщину
РФ атакувала керованою авіабомбою село на Харківщині: поранено літнього чоловіка
17:48
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни відмовляються виконувати бойові завдання та покидають місця дислокації на ТОТ Херсонщини, - "Атеш"
17:40
Судовий вирок
Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн
17:40
зенітно ракетний комплекс Patriot
Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot
17:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:35
Пресреліз
Український жіночий конгрес у Полтаві
Український Жіночий конгрес: важливо розширювати доступ жінок до прийняття рішень на всіх рівнях
17:19
Оновлено
обстріл Харкова
Унаслідок атаки РФ на Харків повністю зруйновано трансформаторну підстанцію і пошкоджено ТЕЦ
17:12
Оновлено
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо на міжурядових консультаціях у Словаччині
Фіцо на зустрічі зі Шмигалем: Словаччина підтримає вступ України в ЄС та візьме участь у саміті миру
17:11
тюрма
Сімферопольця, який воював на боці РФ та обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним, ув'язнили на 15 років
17:10
На фото: Постер SUNNY BUNNY
Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив програму
17:03
Росіяни завдали авіаудару по Сумській ТЕЦ: що відомо
17:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Трагедія зелених кнопок
16:55
евакуація
На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів
16:42
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Уся розмова триває навколо призначення директора: нардепка Южаніна про законопроєкт про перезавантаження БЕБ
16:38
Укрзалізниця запустила моніторинг квитків у застосунку з можливістю автовикупу: деталі
16:23
На фото: зірки серіалу "Район Мелроуз"
Серіал "Район Мелроуз" перезапустять через 25 років після виходу останньої серії
16:09
Кукурудза
Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи, - Bloomberg
16:04
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0904
"У Первомайському триколор відправився за руським кораблем", - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
16:02
OPINION
Дмитро Лиховій
Про бронювання від мобілізації та від реальності
15:53
Ексклюзив
Мая Санду
Санду на питання про готовність до війни з РФ: "Віримо в перемогу України й продовжимо підтримку"
15:46
система протиповітряної оборони Patriot
"Іншого місця для Patriot наразі немає": Кулеба запросив партнерів, від яких залежить постачання систем ППО, провести ніч у Харкові
15:40
Оновлено
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС під час масованої атаки: у Центренерго розповіли про терміни відновлення
15:36
Дмитро Табачник
Мін'юст повідомив про конфіскацію судом активів ексміністра Табачника: подробиці
15:36
ЄС - Україна
Євродепутати відмовилися схвалювати фінансування Ради ЄС, поки Україні не нададуть 7 нових систем Patriot
15:19
Ексклюзив
ППО
"Можливо, вночі знову буде удар": військовий експерт Черник назвав спроможності РФ у ракетному терорі
15:05
поле, пшениця, зерно
Росіяни мінують приватні земельні ділянки жителів ТОТ Херсонщини, - Спротив
15:03
оскар
Американська кіноакадемія оголосила дату проведення церемонії "Оскар-2025"
14:43
Нед Прайс
Допомога Україні має переважну підтримку американського народу та членів Конгресу, - ексречник Держдепу США Прайс
14:40
Оновлено
Вибух
РФ ударила балістикою по Миколаєву: є загиблі та поранені
14:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
14:39
На фото: Вініл російського гурту "Король и Шут"
Вініл російського гурту "Король и Шут" вийшов під маркою українського лейбла Moon Records, у компанії прокоментували
14:19
В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV