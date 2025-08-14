"Пакш" - "Полісся": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
У четвер, 14 серпня, житомирське "Полісся" зіграє проти угорського "Пакша" у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
Матч "Пакш" - "Полісся" пройде на "Фехерварі уті Стадіон" в Угорщині. Перша зустріч команд закінчилась перемогою українців (3:0).
Букмекери вважають, що угорці є фаворитами матчу-відповіді. На виграш "Пакша" дають коефіцієнт 2,26. Нічию в основний час - 3,55. Можливість перемоги "Полісся" оцінюють у 3,60.
Переможець пари у наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти італійської "Фіорентини".
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд, матч-відповідь
14 серпня
"Пакш" (Угорщина) - "Полісся" (Україна)
Пакш, "Фехервар уті Стадіон"
Початок - 20:00
Трансляція - "Київстар ТБ"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе