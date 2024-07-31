"Партизан" - "Динамо": де та коли дивитись матч-відповідь українців у кваліфікації Ліги чемпіонів
У середу, 31 липня, київське "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана" у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь "Динамо" проти "Партизана" пройде у сербському Белграді. Початок заплановано на 21:00. Трансляція зустрічі у прямому етері доступна на "2+2", "Динамо TV", офіційному Youtube-каналі киян, а також на FootballHub.
Після перемоги "Динамо" у першому матчі (6:2) букмекери вважають, що українці є й фаворитами повторної зустрічі. На виграш українців дають коефіцієнт 1,83. На перемогу сербів - 4,30.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 2-й раунд
31 липня
"Партизан" (Сербія) - "Динамо" (Україна)
Белград, стадіон "Партизан"
Початок - 21:00
Хто наступний суперник
Переможець пари зустрінеться у 3-му кваліфікаційному раунді з шотландським "Рейнджерс". Для потрапляння до групового раунду клубам також необхідно подолати стадію плей-офф.
Базові дати матчів цього етапу – 6/7 та 13 серпня.
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