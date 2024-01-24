Полтавська "Ворскла" заявляє про вихід із Асоціації футболу Полтавщини
Футбольний клуб "Ворскла" Полтава заявляє про вихід з Асоціації футболу Полтавщини у зв'язку із "ситуацією, яка склалася останнім часом в українському футболі"
Про це йдеться в офіційній заяві футбольного клубу.
"Футбольний клуб "Ворскла" Полтава, починаючи з 1996 року беззмінно виступає в еліті українського футболу, з року в рік ставлячи перед собою найамбітніші завдання, та представляючи країну на євроарені. Відтак, маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави.
У зв’язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням Статуту УЄФА, ФК "Ворскла" заявляє про вихід із колективних членів Асоціації футболу Полтавщини", - йдеться у заяві.
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