Помер колишній тренер "Лестера" Шекспір. Він вигравав з командою АПЛ
У четвер, 1 серпня, пішов зі життя колишній тренер англійського "Лестера" Крейг Шекспір
Про це повідомляє Sky Sports.
Минулого року у Крейга Шекспіра діагностували рак. Він проходив лікування, але не зміг подолати хворобу. Англійський тренер помер зранку четверга, 1 серпня. У момент смерті був поруч з родиною. Йому було 60 років.
Футбольні вболівальники найкраще памʼятають Шекспіра завдяки роботі у "Лестері". У сезоні 2015/16, коли "лиси" виграли історичне чемпіонство, він був у тренерському штабі Клаудіо Раньєрі.
У 2017 році Шекспір став головним тренером і зумів вивести команду у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
- Після успіху з "Лестером" працював асистентом в "Евертоні", "Норвічі", "Вотфорді" та "Астон Віллі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе