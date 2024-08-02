Помер колишній тренер "Лестера" Шекспір. Він вигравав з командою АПЛ

Про це повідомляє Sky Sports.

Минулого року у Крейга Шекспіра діагностували рак. Він проходив лікування, але не зміг подолати хворобу. Англійський тренер помер зранку четверга, 1 серпня. У момент смерті був поруч з родиною. Йому було 60 років.

Футбольні вболівальники найкраще памʼятають Шекспіра завдяки роботі у "Лестері". У сезоні 2015/16, коли "лиси" виграли історичне чемпіонство, він був у тренерському штабі Клаудіо Раньєрі.

У 2017 році Шекспір став головним тренером і зумів вивести команду у чвертьфінал Ліги чемпіонів.