Помер легендарний український футболіст, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков
На 76-му році життя помер колишній президент Федерації футболу України та головний тренер національної команди Анатолій Коньков
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Коньков помер на 75-му році життя.
Під час ігрової кар'єри він виступав за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо", у складі якого у 1975 році став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА. Анатолій Коньков є чотириразовим чемпіоном СРСР та володарем кубка країни. У складі союзної збірної став віцечемпіоном Європи-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976.
Коньков тренував "Таврію", "Шахтар", російський "Зеніт", "Миколаїв", алчевську "Сталь", азербайджанський "Інтер", молодіжну та національну збірну Україну, яку очолював у 1995 році у кваліфікації Євро-1996.
З 2012 до 2015 року був президентом Федерації футболу України (зараз Українська асоціація футболу).
- 29 квітня у віці 75 років помер український футболіст і колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко.
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