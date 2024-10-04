Помер легендарний український футболіст, експрезидент ФФУ Анатолій Коньков

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Коньков помер на 75-му році життя.

Під час ігрової кар'єри він виступав за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо", у складі якого у 1975 році став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА. Анатолій Коньков є чотириразовим чемпіоном СРСР та володарем кубка країни. У складі союзної збірної став віцечемпіоном Європи-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Коньков тренував "Таврію", "Шахтар", російський "Зеніт", "Миколаїв", алчевську "Сталь", азербайджанський "Інтер", молодіжну та національну збірну Україну, яку очолював у 1995 році у кваліфікації Євро-1996.

З 2012 до 2015 року був президентом Федерації футболу України (зараз Українська асоціація футболу).